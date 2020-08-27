Информация о фирме
"Мастерская K-POWER" занимается капитальным ремонтом двигателей легковых автомобилей как отечественного, так и импортного производства. Осуществляем капитальный ремонт двигателей "под ключ", самостоятельно решая проблему поиска, подбора и заказа запчастей и комплектующих, не отрывая владельца автомобиля от собственных дел. Производим мелкосрочный ремонт подвески, выхлопной системы и прочих систем автомобиля.
Важно! Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Дополнительная область деятельности - тюнинг (форсирование) двигателей с применением комплектующих как собственного, так и стороннего производства. Максимальное внимание уделяется качеству работ.
Так же реализуем доработанные головки блока цилиндров, тюнинговые
запчасти, распредвалы (производства г. Тольятти) и многое другое.
Работаем не только по Татарстану, но и со всей Россией, посредством транспортных компаний.
Наиважнейшие принципы нашей работы - качество, гарантия, опыт.
Мы располагаем оборудованием для снятия ВСХ (внешне-скоростных характеристик)
с двигателя - это графики крутящего момента и мощности. Результат работы не только
ощутим, но и выражен в точных цифрах и графиках.
Продажа доработанных ГБЦ и агрегатов в сборе
Нет времени ждать недели или месяцы, пока доработают вашу ГБЦ? Нужно ездить уже сейчас, и ожидание неприемлимо? Предлагаем к продаже
готовые доработанные головки и агрегаты.
Новости сайта
Мастерская работает в обычном режиме. 27 августа 2020
Мастерская работает в обычном режиме. 31 января 2020
Адрес и контактный телефон в разделе Контакты Поздравляем с Новым Годом! Прошедший год был напряженным, сделано много, и на нашем 1 января 2020
за канале YouTube 2019 год опубликовано более 80 роликов, количество подписчиков выросло на 100 тыс.человек, и на сегодняшний день составляет 216 тыс.человек! Мастерская работает в обычном режиме. 6 февраля 2019
20 января 2018
Hyundai Starex H1 (G4KG) 2.4L - ремонт двигателя - видео YouTube 14 января 2018
Hyundai ix35 (G4NA) 2014 - "Гуталин-Мотор" из Чувашии
- видео YouTube
Suzuki Grand Vitara 2.4L (2009) - лопнул японский двигатель! - видео YouTube
КАЛИНА 1.4L - переделка в 1.5L, безвтык и лечение масложора - видео YouTube 05 января 2018
FORD Mondeo IV (2.3L) 2012 - капиталка двигателя с пробегом 109 ткм - видео YouTube
FORD SplitPort 2.0 (USA) - ремонт ГБЦ с вылетевшим седлом - видео YouTube
КАЛИНА 1.4L - переделка в 1.5L, безвтык и лечение масложора - видео YouTube 26 ноября 2017
Kia Magentis 2010 (Москва) - капремонт двигателя G4KD (2.0L) - видео YouTube 25 ноября 2017
Mazda 6 (г. Пермь) - капитальный ремонт ДВС 1.8L (масложор, прогар клапана) - видео YouTube 15 ноября 2017
Hyundai ix35 (2.0) г. Пермь - капремонт двигателя на пробеге 83 ткм - видео YouTube 14 ноября 2017
MAZDA - масло ЖРУМ-ЖРУМ - видео YouTube
KIA Sportage 2012 - капремонт G4KD за 7 дней - ремонт двигателя G4KD 14 октября 2017
Hyundai ix35 - ремонт двигателя G4KD
Kia Optima 2012 - ремонт двигателя NU (2.0) с системой CVVL 23 августа 2017
Mazda 3 (2.3L) "американец" - ремонт двигателя 20 августа 2017
Subaru Forester - ремонт постели распредвалов
Калина Спорт II (Чувашия) - сборка двигателя 1.8 13 августа 2017
KIA Forte 2010 г.в. (ЯНАО) - особенности G4KD 19 июля 2017
Капитальный ремонт Оки (2 цилиндра) - видео YouTube
KIA Sportage 2011 г.в. (Когалым) капитальный ремонт двигателя G4KD (2.0 л, 150 л.с.) с масляными форсунками 4B11T и теплообменником G4KE 5 июня 2017
Двигатель ВАЗ-1121 на Оку (3 цилиндра) - полный обзор реликвии - видео YouTube и фото-бонус
Ford C-Max (1.8 Duratec) - 240 т.км, замена цепи, регулировка клапанов - видео YouTube
4 июня 2017 Kia Rio (2015 год) - ремонт двигателя (24 ткм пробег) 29 мая 2017
Mazda 6 (2011 год) - ремонт двигателя 1.8 на пробеге 92 ткм Ремонт двигателя G4KD на 23 мая 2017
Hyundai Sonata 2011 г.в. (мотор заклинил вследствие масляного голодания)
Обновление в Кунсткамере Поступление распредвалов 11.2 на Оку, поступление распредвалов на передний привод, классику, 16 кл. Новые позиции в 29 апреля 2017
прайсе.
Видео - багги с двигателем Оки (двигатель подготавливался нами) Опубликована текстовая статья ( 23 апреля 2017
16 кл двигатель в Ниве) Нива 4х4 - установка двигателя 1.9 л, 16 кл - 126 сил на Е-газе, 19 апреля 2017
видео YouTube (текстовая статья будет опубликована позже)
Обновление в Кунсткамере Переделка Гранты 8 кл на безвтык - 10 марта 2017
видео YouTube 7 марта 2017
KIA Sportage 2011 г.в. - капитальный ремонт двигателя G4KD (2.0 л, 150 л.с.) Ремонт головки 26 февраля 2017
Форд Эскорт 1996 года выпуска
Ford Focus II 2006 г - как одним перекупом стало меньше
Ремонт постели распредвала тюнинговой ГБЦ ВАЗ 16 кл 23 февраля 2017
В ассортимент добавлен 102 ряд и пара 3.9 на 10 вал. Новое поступление 31 января 2017
распредвалов 8.7 на 16 кл ВАЗ Ремонт двигателя 22 января 2017
Alfa Romeo 156, 1.6 TS (Петрозаводск)
Chery Kimo 1.3 - замена ГРМ, ремонт ходовой
Ремонт постели распредвала ГБЦ УЗАМ 412 (Москвич) 7 января 2017
Opel Meriva 2007 1.6 л (Z16XEP) - капитальный ремонт ДВС
Продолжение похождений 7 декабря 2016 Ford Focus C-MAX - регистрация ГБО, ремонт ходовой Инжектор №3 на ОКЕ: 18 ноября 2016
гости из Воркуты! Mitsubishi Pajero Sport 2014:
регулировка клапанов V6 3.0 л Распредвалы на Оку с подъемом 11.2 мм 13 ноября 2016
снова в наличии После осеннего перерыва Мастерская возобновляет работу. 16 октября 2016
BMW 525i (1989 г) E34 - 16 сентября 2016
капитальный ремонт двигателя M20B25 ВАЗ 7 сентября 2016
2105 - 1.9i "газ\бензин", клапана 42х34 - замеры ВСХ
Гранта 1.6 СПб - перевод 127 мотора с ДАДа на ДМРВ Обновление в 28 августа 2016
КунсткамереFord Focus C-MAX 2004 г:
210 ткм и регулировка клапанов Отзыв владельца 25 августа 2016
Купе 1.7 (Мамадыш) 20 августа 2016
Купе 1.7 (16v), Мамадыш - валы 8.7 и 153 л.с. + ВСХ Доработка 31 июля 2016
ГБЦ 1118 (Калина 1.6) + Нуждин 10.93 24 июля 2016
ВАЗ 2115 ( 8v=>16v) Ижевск, Суперавто 1.8 + ВСХ
Калина 1.8 Ижевск - перевод 127 мотора (М74.5) с ДАДа на ДМРВ
Доработка ГБЦ 1118, клапана 39х34, вал 12.36 на цельниках
Доработка ГБЦ 1118 (Калина 1.6) + Нуждин 10.42
Обновление в Кунсткамере
Ремонт головки Форд "сплит порт" с вылетевшим седлом
Переделка Гранты 8 кл на безвтыковые поршни СТК Обновлён 23 июля 2016
прайс В отчёт 26 июня 2016
170-сильной Приоры добавлено видео разгона до 100 км\ч, плюс видео разгона 120-190 км\ч Опубликована работа с 13 июня 2016
Приорой 1.7 (16v) из Казани, е-газ с контроллером М74, мощность - 170 л.с.
Обновление в Кунсткамере На реализацию выставлены 31 мая 2016
двухвальные головки на Оку На реализацию выставлена 1 мая 2016
ГБЦ ЗМЗ 406 Евро после ремонта История с 24 апреля 2016
Грантой-утопленником получила продолжение
Новые графики ВСХ Приоры 1.8 Суперавто из г.Чапаевск
Обновление в Кунсткамере
Калина Кросс 1.6 (127 ресивер) ХМАО - валы 8.7 + ВСХ
Калина 1.4 (16v) переделка в 1.6 - валы 8.7
Калина 1.8 Воткинск - сборка и балансировка кита "Суперавто" Ремонт 23 марта 2016
ГБЦ ЗМЗ 402 с облегченными клапанами Приора 1.7 (г. Октябрьский) 8 марта 2016
валы 9.06, Прокар + ВСХ
Гранта АКПП "утопленник" - ремонт двигателя
Капитальный ремонт УМЗ 417 с "мокрыми" гильзами Валы для Оки - K-POWER 11.2 (262 град) 3 марта 2016
снова в наличии Ремонт 29 февраля 2016
двигателя Приоры с гнутым шатуном
Приора 1.6 (люкс 2014 г.в.) - тюнинг КПП, безвтык и валы 8.7 + видео Изменения в списке 25 февраля 2016
транспортных компаний. Автотрейдинг повторил судьбу Грузовозофф'а. Ремонт 21 февраля 2016
ГБЦ Hyundai Sonata EF 2.0 (Тагаз)Обновление в
Кунсткамере ремонт ГБЦ 9 февраля 2016
ЗМЗ 406 "Евро" под газ (Красноярск) 7 февраля 2016
Калина Спорт I - тюнинг КПП, установка валов 8.7
Обновление в Кунсткамере Появились на 16кл валы 3 февраля 2016
8.7 и 9.06 на продажу (без обмена) 29 января 2016
Сборка ГБЦ 21126 (Приора) с валами 8.7 24 января 2016
Шкода Октавия Тур 1.4 - ремонт двигателя после масляного голодания и обрыва ремня ГРМ (заклинил распредвал) по ремонту ГБЦ под газовое топливо для двигателей УМЗ 417\421 (8 кл) и ЗМЗ 406\409 (16 кл)
Типовые сметы в ценах 2016 года 10 января 2016
Нива-Бигфут - большой мотор для больших колёс 2.0 Москва 8 января 2016
Приора 1.8 "Суперавто" (с итальянским коленвалом), валы 8.7 - замер графика ВСХ Опубликована завершающая, 7 января 2016
вторая часть статьи о тюнинге Лада Калина Спорт 2, там же - большое видео, скомпонованное из видео-сюжетов, снятых в процессе работы с автомобилем Обновлены 6 января 2016
прайсы на работы (тюнинг \ ремонт) и запчасти. Типовые сметы удалены, в связи с потерей актуальности цен на запчасти 5 января 2016
Кап.ремонт УМЗ 4218 (2.89 л) - под газ, с балансировкой
Форд Фокус С-Макс - ремонт Webasto и ходовой части
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