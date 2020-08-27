"Мастерская K-POWER" занимается капитальным ремонтом двигателей легковых автомобилей как отечественного, так и импортного производства. Осуществляем капитальный ремонт двигателей "под ключ", самостоятельно решая проблему поиска, подбора и заказа запчастей и комплектующих, не отрывая владельца автомобиля от собственных дел. Производим мелкосрочный ремонт подвески, выхлопной системы и прочих систем автомобиля.

Важно! Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Дополнительная область деятельности - тюнинг (форсирование) двигателей с применением комплектующих как собственного, так и стороннего производства. Максимальное внимание уделяется качеству работ.

Так же реализуем доработанные головки блока цилиндров, тюнинговые запчасти, распредвалы (производства г. Тольятти) и многое другое.

Работаем не только по Татарстану, но и со всей Россией, посредством транспортных компаний.

Наиважнейшие принципы нашей работы - качество, гарантия, опыт.

Мы располагаем оборудованием для снятия ВСХ (внешне-скоростных характеристик) с двигателя - это графики крутящего момента и мощности. Результат работы не только ощутим, но и выражен в точных цифрах и графиках.



